Volle Power für Demokratie

Hockenheim.Vor 100 Jahren haben Sozialdemokraten das allgemeine und freie Wahlrecht für Frauen und für Männer durchgesetzt. Für den Kreisverband der Sozialdemokratischen Frauen AsF und den Schwetzinger Landtagsabgeordneten Daniel Born ist dies ein guter Anlass, um am Freitag, 23. November, um 19 Uhr im Restaurant „Rondeau“ in der Hockenheimer Stadthalle den Blick zurück aber auch in die Zukunft zu werfen: Was wurde erreicht, was fehlt noch auf dem Weg zur Gleichstellung?

„Der Kaiser war noch keine 80 Stunden abgehauen und die Republik ausgerufen, da machte die neue Regierung klar: In der Demokratie wählen selbstverständlich auch die Frauen mit. Leider sind wir in dieser Geschwindigkeit nicht weiter vorangeschritten. Es ist zum Beispiel ein Skandal, dass Frauen auch im Jahr 2018 für dieselbe Arbeit im Durchschnitt weniger verdienen“, so Born und die AsF-Kreisvorsitzende Ursula Wertheim-Schäfer in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Ilona Scheidle hält Vortrag

Als Referentin konnte für den Abend die Heidelberger Autorin und Frauengeschichtsforscherin Ilona Scheidle gewonnen werden. Seit 1994 erzählt sie von „Heidelbergerinnen, die Geschichte schrieben“ in Stadtrundgängen von „vergessenen Geschichten der Geschichte“.

Für Hockenheim hat Scheidle einen spannenden Vortrag über den jahrelangen Kampf für das Wahlrecht und für Gleichstellung vorbereitet.

In einer anschließenden Talkrunde wird „Volle Power für die Demokratie“ noch einmal unter den Aspekten Beruf, Ehrenamt und Politik betrachtet. Eingeladen sind alle Interessierten. zg

