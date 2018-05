Anzeige

Der Porsche Sports Cup startet am Wochenende (19. und 20. Mai) auf dem Hockenheimring in seine 14. Saison. Für die populäre Kunden- und Clubsportserie stehen traditionell sechs Rennwochenenden auf fünf Rennstrecken in Deutschland, Österreich und Belgien im Kalender. Das große Saisonfinale wird traditionell wieder in Hockenheim (20./21. Oktober) ausgetragen.

Bei den Porsche-Events für die ganze Familie gibt es im offenen Fahrerlager Motorsport zum Anfassen und eine Kinderwelt für die kleinen Besucher. In der Porsche World können sich die Zuschauer über die aktuellen Modelle informieren. Weitere Informationen sind im Internet unter www.porschesportscup.de und auf www.facebook.com/PorscheSportsCup zu finden.

Das sportliche Flaggschiff

In dem mit straßenzugelassenen Serienreifen von Exklusivausstatter Michelin ausgetragenen Porsche Sports Cup werden in diesem Jahr die Karten neu gemischt. Der aktuelle Champion Rudolf Schulte steigt in den Super Sports Cup auf. Erster Favorit auf den Titel ist damit Vizemeister Carsten Clauder. Der Porsche Super Sports Cup ist auch 2018 das sportliche Flaggschiff des Wochenendes. Er präsentiert sich zum Auftakt mit einem vollen Teilnehmerfeld. In der Serie, die mit reinrassigen Rennwagen ausgetragen wird, werden 46 Fahrer an den Start gehen. Dabei wird der Nachfolger von Champion Mathias Kaiser gesucht.