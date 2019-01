Voller Wehmut über den Fluss

Die Stimmung erinnert ein bisschen an die am Ende eines Jahres, vielleicht sogar eines Jahrzehnts: „Das mache ich jetzt zum letzten Mal für die nächsten 26 Monate“, hat sich gewiss so mancher Autofahrer dieses Wochenende beim Passieren der Salierbrücke gedacht, und garantiert schwang da Wehmut mit.

Zum Glück setzte nicht dieselbe irrationale Panik ein wie sie im Supermarkt vor einem Feiertag zu beobachten ist, wenn alle so tun, als sei die finale Einkaufsmöglichkeit vorm Jüngsten Gericht angebrochen. Vielmehr floss der Verkehr über den Rhein so reibungslos, dass man sich glatt hätte einreden können, es sei alles nur ein böser Traum, was heute spätestens ab der Mittagszeit bittere Realität werden wird.

Aber wie nach jedem Feiertag bislang keiner verhungert ist und die Regale im Supermarkt wieder wie gewohnt gefüllt sind, wird wohl jeder, der die Landesgrenze überwinden muss, dies auch ohne Salierbrücke irgendwie hinkriegen. Nicht so unkompliziert wie bisher, mit höherem Zeitaufwand zwar – aber das jeweils andere Ufer ist nicht in unerreichbare Ferne gerückt, das sollten wir uns aller vor Augen halten angesichts der Sperrung. Und uns auf den Tag der Wiedereröffnung freuen. Wann immer der kommt.

