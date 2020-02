Vom Arbeiter zum „Tiger“

Hockenheim.Kaum ein Künstler kann ein so bewegtes Leben vorweisen wie Tom Jones. Alle Facetten ausleuchten, die Story hinter den Storys erzählen und die Faszination dieses einzigartigen Entertainers auf die Bühne bringen – das wollen Darsteller, Sänger, Tänzer und Live-Musiker mit dem Show-Musical „Sexbomb“ , das am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, das Publikum in der Stadthalle begeistern soll.

Am 7. Juni 1940 im walisischen Pontypridd geboren, begeistert der Bergarbeitersohn schon als kleiner Junge im örtlichen Kirchenchor. Nach harten arbeitsreichen Jahren als Bauarbeiter, Staubsaugerverkäufer und Fabrikarbeiter sammelt er erste Bühnenerfahrungen, bis ihn 1964 Musikmanager Gordon Mills unter Vertrag nimmt und ihm den Künstlernamen Tom Jones gibt.

Er stürmt die Hitparaden

Mit „It’s not Unusal“ stürmt der Sänger schon kurz darauf die Hitparaden. 1965 gelingt ihm mit dem James-Bond-Titelsong „Thunderball“ der Durchbruch. Auch „Delilah“, „What’s New Pussycat“ oder „The Green, Green Grass of Home“ werden allesamt zu Welterfolgen.

1977 beginnt eine fast zehnjährige künstlerische Durststrecke, doch 1988 gelingt ihm mit „Kiss“ endgültig ein fulminantes Comeback. 1999 bricht das Erfolgsalbum „Reload“ alle Rekorde. Die Auskopplung „Sexbomb“ wird ein riesiger Single-Chart-Erfolg.

Karten für „Sexbomb – Das Tom Jones Show-Musical“ gibt es zum Preis von 29,50 bis 39,50 Euro im Kartenverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, per E-Mail an kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.02.2020