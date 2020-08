Vom Baden wird abgeraten

Gleich mehrfach Thema war das Gelände des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) am Kraichbach in der Gemeinderatssitzung. Ein Besucher stellte die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Mäharbeiten am Uferbereich in den Raum, Stadträtin Bärbel Hesping (CDU) wünschte sich mehr Mobiliar auf dem Gelände – Bänke, Aschenbecher und Hundetoiletten – ihr Fraktionskollege Markus Fuchs wollte wissen, wie es mit dem namensgebenden Hochwasserschutz klappe und Helmut Kief (FDP) monierte, dass die geplanten Kleingärten ohne Wasseranschluss seien.

Es gebe einen Katastrophenschutzplan, der derzeit modifiziert werde, beruhigte Oberbürgermeister Marcus Zeitler Fuchs, im Notfall seien die Durchlässe rechtzeitig geschlossen. Und auch für Kief hatte er eine Antwort parat: Mit den neuen Eigentümern sei beschlossen, dass diese sich mittels Bohrung selbst um Wasser auf ihrer Parzelle bemühen und sie dafür einem finanziellen Ausgleich erhalten.

Die Frage nach dem Mähen haben wir mit Stadtgärtnermeister Matthias Degen vor Ort besprochen. Zuständig hierfür sei das Regierungspräsidium, mit dem er mittlerweile abgesprochen habe, dass abschnittsweise und versetzt gemäht werde. Grundsätzlich müsse jedoch gemäht werden, um unerwünschte Pflanzen zurückzudrängen. Was den erwünschten Wildkräutern nicht schade.

Viele Kläranlagen am Oberlauf

Die Möblierung sei ein zweischneidiges Schwert, so Degen, der sie im Bereich beim Messplatz für ausreichend hält. Bewusst habe man auf eine Möblierung auf der östlichen Seite des Bachlaufs verzichtet, diese längs der befestigten Wege konzentriert. Auf der Ostseite soll sich die Natur entfalten können, der Mensch sich zurückhalten.

Wobei Degen auch nicht gefalle, dass den Bachverlauf hinauf, in Höhe der Brücke, das Gewässer als Badestrand genutzt wird. Der Bach habe nun einmal keine Badewasserqualität – an seinem Oberlauf liegen rund 40 Kläranlagen, die ihr Wasser zwar gereinigt einleiten, aber dennoch. Er wollte nicht in dem Wasser planschen, rät der Gärtnermeister von einer Erfrischung dort ab. aw

