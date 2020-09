Vom Basteln bis Waldabenteuer

Nachdem es dem Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk schon in den Sommerferien gelungen ist, den Kindern spannende und kreative Ferienwochen zu bieten, hat sich das Team auch für den Herbst und Winter einiges einfallen lassen. Es ist zwar aufgrund der Corona-Situation nicht möglich, den Offenen Treff und ein Kursprogramm parallel anzubieten. Der Mädchentreff findet aber weiterhin jeweils kostenfrei dienstags und der Jungentreff donnerstags statt.

Eine Anmeldung über die Internetseite www.hockenheim.feripro.de ist erforderlich. Dort sind ab Sonntag, 27. September, 17 Uhr, auch alle anderen Angebote für den kommenden Herbst und Winter zu finden, für die sich die Kinder anmelden können.

Es gibt im Herbst jede Menge kreative Workshops zu entdecken, bei denen stimmungsvolle Dekorationen und weihnachtliche Geschenkideen auf dem Programm stehen. Auch in der Holzwerkstatt wird fleißig gearbeitet. Ob Notizexpress, Weihnachtsengel oder Krippe, es wird für jeden was dabei sein. An zwei Samstagen vor Weihnachten öffnet die beliebte Weihnachtswerkstatt ihre Pforten.

Theaterstücke kehren zurück

Das Kinder- und Jugendbüro freut sich besonders, dass die Kindertheaterveranstaltungen in den Räumen der Stadthalle über die Bühne gehen können. Am Samstag, 7. November, gastiert das Theater Knuth mit dem Stück „Pumuckel zieht das große Los“. Tickets gibt es beim Vorverkauf der Stadthalle.

Ab Oktober ist es wieder möglich, montags seinen Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Auf dem Programm stehen spannende Waldabenteuer zu verschiedensten Themen von Robin Hood bis hin zum Wilden Westen. Indoor können lustige Sockentiere gebastelt werden oder die Kinder können sich als Nachwuchswissenschaftler in der Experimentierwerkstatt ausprobieren. Vor und nach dem Angebot besteht die Möglichkeit, den selbst mitgebrachten Imbiss zu verzehren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.09.2020