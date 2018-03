Vom Bild bis zur Plastik

Anzeige

Mit Preisen bedacht

Früh mit Preisen und Stipendien geehrt, fanden sich seine Arbeiten bald in öffentlichen und privaten Sammlungen im In- und Ausland, wie in der Staatsgemäldesammlung München, in den Regierungspräsidien Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart oder der Deutschen Botschaft in Prag, um nur einige zu nennen. In dieser Liste ist nun auch Hockenheim zu finden. Im Foyer der Louise-Otto-Peters-Schule sind dauerhaft drei Arbeiten von Clapeko van der Heide zu sehen.

Die Ausstellung in der Zehntscheune wird am Samstag, 24. Februar, um 16 Uhr eröffnet. Sie endet am Samstag, 17. März, 16 Uhr mit einem Rundgang durchs Foyer der Louise-Otto-Peters-Schule und einem anschließenden Treffen in der Zehntscheune. Bei beiden Terminen ist Clapeko van der Heide anwesend.

Info: Infos unter www.kunstverein-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.02.2018