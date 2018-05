Anzeige

Syrien kennt man auch aus der Bibel, man denke beispielsweise an Paulus in Damaskus. Vor dem Krieg wurde in Syrien das Christentum noch toleriert, der Bevölkerungsanteil lag bei etwa 13 Prozent. Der Bürgerkrieg, der seit Jahren in Syrien tobt, hat Millionen von Menschen in die Flucht getrieben.

Ibrahim und Hala Shalhoub mit ihren Kindern Grace und Lea gehörten dazu. Sie flüchteten aus ihrer Heimat und leben seit einigen Jahren in Hockenheim. Auf Einladung der Kolpingsfamilie werden sie über ihre Flucht aus Syrien erzählen, über ihre Ankunft in Deutschland und das Einleben in der für sie fremden Welt. Sie werden auch grundsätzlich über Syrien informieren.

Die Veranstaltung findet am Montag, 28. Mai, 19.30 Uhr, im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus statt. ba