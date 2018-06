Anzeige

Weiter geht es mit dem Jugendorchester, das auch schöne Stücke für das Sommerkonzert in der Kirche herausgesucht hat. Nach der Pause, in der Getränke von der evangelischen Kirchengemeinde gereicht werden, geht es mit „Speech of Angels“ (Musik wird als Rede von Engeln bezeichnet) weiter. Zum Abschluss erklingen die Melodien von „The Mask of Zorro“ und „MacArthur Park“.

Die Zuhörer haben die Gelegenheit die neu renovierte Kirche zu bestaunen und gleichzeitig viele unterschiedliche Klänge zu hören. Das Konzert in der evangelischen Stadtkirche findet am Sonntag, 10. Juni um 17 Uhr statt. Einlass in die Kirche ist ab 16.30 Uhr, der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. gch

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 07.06.2018