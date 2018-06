Anzeige

Hockenheim.Jürgen Traub zeigte stets großes Engagement bei seinen Tätigkeiten im Baurechtsamt der Stadt. Darüber waren sich die Anwesenden bei der Feierstunde anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand einig. Oberbürgermeister Dieter Gummer überreichte ihm Geschenke als Dank für seinen 39 Jahre währenden beruflichen Einsatz. Auch Gerhard Weber (Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen), Nicole Spannagel (Sachgebietsleiterin Baurechtsamt) und Johannes Lienstromberg für den Personalrat sprachen Dank und Anerkennung aus.

Nach seiner Ausbildung zum Maurer absolvierte Jürgen Traub ein Studium an der Fachhochschule Darmstadt mit dem Studienfach Architektur, Fachrichtung Baubetrieb. Nach einer kurzen Tätigkeit als Architekt kam er im März 1979 zur Stadtverwaltung Hockenheim und war seitdem als Bauverständiger im Baurechtsamt tätig. In dieser Zeit brachte er zudem sein Wissen im Gutachterausschuss ein und wirkte an zahlreichen Neubaugebieten sowie im gesamten Raum der Verwaltungsgemeinschaft mit.

„Sie haben von der Pike auf alles gelernt und konnten dadurch Ihre sachliche Meinung mit Nachdruck und fachlich fundiert einbringen. Mit Ihnen geht viel Erfahrung und ein zuverlässiger Mitarbeiter“, lobte Dieter Gummer die Arbeit von Jürgen Traub. Er wünschte ihm eine schöne Zeit im bevorstehenden Ruhestand.