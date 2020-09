Von Acrylbild bis Holzobjekt

Hockenheim.Arbeiten von Künstlern im Garten bestaunen? Das geht am Samstag, 26. September, in Inkas Garten in der Eisenbahnstraße 15. Von 11 bis 17 Uhr findet dort eine Kunstausstellung statt. Schaut man sich mal gezielt um, wird man erstaunt sein, wie viele Menschen im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis sich künstlerisch betätigen, heißt es in der Ankündigung. Fast scheint es so, als haben die besonderen Umstände der Corona-Pandemie zur Schaffenskraft und Kreativität beigetragen. Mehr zufällig bemerkte man, welche Werke sich da inzwischen angesammelt haben. Diese schönen Dinge sollten einem erweiterten Publikum nicht länger vorenthalten werden, sind sich die Künstler einig. Eine kleine Gruppe befreundeter Hockenheimer Künstler zeigt sich daher am Samstag, 26. September, bei einer Ausstellung in gemütlicher Gartenatmosphäre.

Die Künstler sind: Hedy Schmeckenbecher-Grein (Aquarelle), Dieter Schlegel (Pastellbilder), Manuel Krücld (Acryltechnik), Karin Junghans (Textilkunst), Thomas Schwarz (Drechslerarbeiten) und Klaus Langlotz (Holz- und Metallobjekte). Der Eintritt ist frei. Die Corona-Vorschriften sind zu beachten. kl/zg

