Von Bürgerdialogen bis zur Bahn-Klage

Die Debatte um Bürgerdialoge zum Projekt Kindergarten in der Albert-Einstein-Straße 41, Wohnungsbau am Standort Hubäckerring/Max-Planck-Straße und dem Bebauungsplan „Biblis 4. Gewann“ (Bau des Pflegezentrums Offenloch) eröffnet die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Weiter geht es um die Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023, den Abschluss eines Durchführungsvertrags zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kantstraße“ (Bebauung Raiffeisengelände), Bereitstellung städtischer Gewerbegrundstücke zur Standortsicherung und die Auswahl von Fahrradständern für die Abstellplätze beim Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Nach der Verlängerung des Zeitarbeitsvertrags für Straßenunterhaltungsarbeiten geht es um die Wiederaufnahme des Klageverfahrens gegen die Deutsche Bahn Netz AG wegen Schallschutz sowie Phosphorrecycling an der Kläranlage. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 28.11.2018