Von der Ebene geht’s später in die Berge

Mit Beginn der Sommerzeit eröffnet am Dienstag, 27. März, 18 Uhr, die Ausdauersportgemeinschaft Tria die Radsaison. Gefahren wird am Anfang der Saison gemeinsam in einer geführten Gruppe, die vom sportlichen Leiter der ASG, Pedro Leischwitz, geleitet wird.

Nach drei bis vier Radeinheiten werden die Teilnehmer nach ihrem Leistungsvermögen in zwei oder drei Gruppen eingeteilt, teilt die ASG mit. Einsteiger, Wiedereinsteiger und auch Anfänger sollen sich angesprochen fühlen. Jedoch sollten die Teilnehmer am Anfang der Saison 90 Minuten bis zwei Stunden einen Kilometerschnitt von 24, 25 Kilometer in der Stunde fahren können. Es besteht absolute Helmpflicht und ein verkehrssicheres Rennrad wird vorausgesetzt.

Nach einem etwa vierwöchigen Grundlagenausdauertraining in der Ebene werden die Hügel des Kraichgaus und später die Berge in Baden und der Pfalz erklommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Mitgliedschaft in der ASG ist nicht erforderlich. Gäste sind jederzeit willkommen. Abfahrt ist um 18 Uhr am Penny-Markt, Ortsausgang Richtung Reilingen. cry