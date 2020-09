Von der Frucht zum wohlschmeckenden Getränk

Gemeinsam mit der Lokalen Agenda und dem Obst- und Gartenbauverein (OGV) findet seit Jahren das Apfelsaftpressen im Garten des OGV am Stiegwiesenpark statt. Der Anstoß dazu kam von OGV-Vorsitzendem Rudi Mergenthaler, der den Leiter der Agendagruppe Jung bis Alt und Lehrer Bruno Jahn nach erfolgreicher Apfelernte ansprach, die Grundschüler zur gemeinsamen Aktion einzuladen.

„Gerade in der aktuellen Zeit ist es mehr denn je wichtig, den Kindern Nachhaltigkeit näherzubringen“ rührte Bruno Jahn sofort die Werbetrommel und lud Grundschüler zur Aktion ein. „Unser Wunsch ist Begegnung und Geselligkeit von Menschen jedes Alters und aller Nationalitäten“. Es sei immer eine schöne Sache mit den Kindern, Eltern sowie den Vertretern des OGV zu arbeiten ist Bruno Jahn voll des Lobes.

„Alle packen mit an“ freute sich Rudi Mergenthaler, dass alle Erwachsenen und die gut 20 Grundschüler in mehreren Gruppen Hand in Hand zusammenarbeiteten. Angefangen beim Äpfelwaschen, in grobe Viertel schneiden oder danach die gehäckselten Äpfel in die Saftpresse zu geben und abschließend die Saftpresse immer enger zu drehen, bis sich der Saft in den Auffanggefäßen sammelt. „Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und füllten sich am Ende mitgebrachte Flaschen mit dem leckeren Apfelsaft, der gleich vor Ort probiert wurde.

„Ich komme gerne zum OGV, Rudi Mergenthaler und sein Team hatten ja schon alles vorbereitet“ bedankte sich Bruno Jahn freudestrahlend beim OGV.

Kinder sind voller Neugier

„Es ist so schön, die Neugier der Kinder zu spüren, und die freudigen Augen, wenn sie sich die Bäuche reiben, wie lecker der frisch gepresste Saft schmeckt, so CDU-Stadträtin Bärbel Hesping, die ebenso mit von der Partie war. Im vergangenen Jahr wurde noch gebastelt und mit Apfeldruck experimentiert, worauf heuer verzichtet wurde. Die Grundschüler hatten auch so viel Spaß. ska

