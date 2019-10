Von der „Gothe Lina“ bis zum Bäcker Groß

Hockenheim.Wir stellen ja augenzwinkernd immer wieder fest, dass man auf alten Bildern am jüngsten aussieht. Überhaupt üben alte Fotografien eine Faszination aus, machen uns nachdenklich, regen die Erinnerung an und verbinden uns mit unserer Heimat und damit unserer eigenen Geschichte. Kein Wunder also, dass der Abend mit bildlichem Blick in die Historie Hockenheims am Dienstag in der Stadthalle so gut

...