Von der OB-Wahl bis zu Wohnraum

„Neue Zeiten – neue Antworten“: Hockenheim feiert sein 1250-jähriges Bestehen, der Gemeinderat wird im Mai neu gewählt, im Juli übernimmt ein neuer Oberbürgermeister sein Amt. Unter dem Motto „Neue Zeiten – neue Antworten“ stellen sich die Hockenheimer Grünen auch im neuen Jahr den Aufgaben in der Stadt. Am heutigen Montag um 18.30 Uhr führt die Fraktion in der Zehntscheune (erstes Obergeschoss, Raum links) eine öffentliche Fraktionssitzung durch. Die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung werden besprochen.

Neben den Formalien im Zusammenhang mit den Wahlen zum Gemeinderat und des Oberbürgermeisters sowie einem gemeinsamen Antrag der Grünen und der CDU wird der Vorschlag der Verwaltung zum Belegungskonzept Standort Hubäckerring/Max-Planck-Straße im Mittelpunkt stehen.

Die Stadträte Oliver Grein, Larissa Rotter, Michael Behr und Adolf Härdle freuen sich auf eine lebendige Diskussion. Die Bürger sind dazu eingeladen. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 28.01.2019