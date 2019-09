Von der Reise ins Mittelalter bis zur Lesenacht

Im Oktober bietet die Stadtbibliothek ein Programm mit sieben Veranstaltungen an, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Veranstaltungsreigen startet am Dienstag, 8. Oktober, ausnahmsweise außer Haus. Um 15.15 Uhr findet das „Vorlesen in der Salzgrotte“ statt, das zusammen mit dem Aquadrom für Kinder im Kindergartenalter angeboten wird. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Eintritt in die Salzgrotte ist zu entrichten. Es wird um vorherige Anmeldung im Aquadrom (Telefon 06205/2 85 56 00) gebeten.

Weiter geht es am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, mit einer Lesung von Daniel Wolf, der die Zuhörer mit seinem Roman „Die Gabe des Himmels“ in das Mittelalter entführt. Die Reise geht in den Norden Frankreichs, wo seit mehreren Generationen die Familie Fleury ein erfolgreiches Handelsunternehmen betreibt. „Die Gabe des Himmels“ ist der jüngste Teil der Fleury-Saga. Einlass 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt beträgt 8, im Vorverkauf 6 Euro. Eintrittskarten sind ab sofort bei der Stadtbibliothek (Telefon 06205/21-665 oder -666) oder bei der Buchhandlung Gansler (Telefon 06205/73 00) erhältlich.

Am Samstag, 12. Oktober, 10.30 Uhr, zeigt die Stadtbibliothek für Kinder ab vier Jahren das Bilderbuchkino „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ von Martin Baltscheit. Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen und Zähne zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin und die ist sehr schön. Und sie liest in einem Buch. Die kann man nicht einfach gleich küssen. Eine solche Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. .. Der Eintritt ist frei. Einlass nach Beginn nicht mehr möglich.

Köstlichkeiten des Herbsts

Ebenfalls am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, steht die nächste „Besondere Bibliotheksnacht“ auf dem Programm. Das Thema ist der Herbst. Köstlichkeiten der dritten Jahreszeit stehen zum Probieren bereit, viele neue Bücher können angesehen werden und ein reger Austausch mit Besuchern oder Bibliotheksmitarbeitern bei einem guten Getränk rundet den Abend ab. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek freuen sich über eine Spende. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Dabei gilt es schnell zu sein, da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht.

Am Mittwoch, 16. Oktober, 16 Uhr, beginnt wieder das Überraschungskino. An seinem angestammten Platz, dem dritten Mittwoch im Monat, zeigen die Mitarbeiter der Stadtbibliothek einen Film für Kinder im Grundschulalter (in Begleitung eines Erwachsenen). Welcher Film präsentiert wird, bleibt ein Geheimnis bis zum Start. Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab Donnerstag, 3. Oktober, in der Stadtbibliothek. Eine Teilnahme ohne Eintrittskarte ist nicht möglich. Die Zuschauerzahl ist begrenzt.

Mit dem Papiertheater (oder Kamishibai) lädt die Bücherei am Samstag, 19. Oktober, 10.30 Uhr, Kinder ab vier Jahren und Erwachsene zu „Ophelia und die Schmetterlinge“ von Ingrid und Dieter Schubert ein. Den Abschluss der Veranstaltungen bildet am Samstag, 26. Oktober, 10.30 Uhr, das Vorlesen. Die Vorlesepatin präsentiert für Kinder ab vier Jahren die Geschichte „Dr. Brumm auf Hula Hula“ von Daniel Napp. Der Eintritt zum Papiertheater und dem Vorlesen ist kostenfrei. Eine Teilnahme nach Beginn der jeweiligen Veranstaltung ist nicht mehr möglich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 20.09.2019