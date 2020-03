Von „Dragonfire“ und den „Flinstones“

Nachdem in den letzten drei Frühjahrskonzerten der Blauen Husaren die Elemente „Wasser“ , „Luft“ und „Erde“ im Vordergrund standen, endet die Elemente-Reihe in diesem Jahr mit viel „Feuer“ am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr in die Stadthalle. Saaleröffnung ist um 16.30 Uhr. Eröffnet wird der erste Teil des Konzerts traditionell von der Jugend der Blauen Husaren. Die Piccolos, das jüngste Nachwuchsorchester der Blauen Husaren, werden unter ihrer Dirigentin Svenja Keller mit „Dragonfire“ zu hören sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Danach präsentieren sich die Piccolos und das Jugendorchester gemeinsam mit dem Stück „The Flinstones“, der Titelmelodie der bekannten Serie um Familie Feuerstein. Anschließend übernehme das Jugendorchester unter der Leitung ihrer neuen Jugenddirigentin Svenja Keller. Es präsentiert „The hanging Tree“, bekannt aus dem Film „Tribute von Panem“, „Back to the Future“, bekannt aus dem gleichnamigen Film „Zurück in die Zukunft“ und Katy Perrys bekanntes Stück „Firework“. Im Anschluss werde das Jugendorchester gemeinsam mit dem Hauptorchester zu hören sein. Beide Orchester zusammen werden Peter Maffays „Nessaja“ präsentieren. Nach einer kurzen Pause gehe es dann mit dem Hauptorchester unter der Leitung von David Waldeyer weiter.

Medleys und Landschaftsbilder

Zu hören sein werden „Montanas del Fuego“, ein Stück, in dem es um die spektakuläre Landschaft des Nationalparks Timanfaya auf Lanzarote geht, und „Leuchtfeuer“.

Außerdem stehe im Programm „Backdraft“ – ein Medley mit bekannten Melodien aus dem gleichnamigen Film, „Sonniges Spanien“, einem Medley mit beliebten spanischen Melodien, wie „Lady of Spain“ oder „Eviva Espana“ und die „Feuerfest Polka“, in der es eine Ambos-Einlage geben werde. Den Abschluss bildet das Medley „Metal“, in welchem die zeitlosen Heavy-Metal-Hits Iron Man (Black Sabbath), „Rock you like a Hurricane“ (Scorpions), „The Trooper“ (Iron Maiden) und „Crazy Train“ (Ozzy Osborne) gekonnt für Blasorchester umgesetzt werden.

Wie auch schon das Adventskonzert der Blauen Husaren steht auch das Frühjahrskonzert unter dem Zeichen „Musik genießen und dabei Gutes tun“.

Ein Anteil der Eintrittsgelder komme wieder der Benefizgala „Fox for Kids“ der Firma Fox und Partner zugute, für welche die Blauen Husaren als Fox-Botschafter tätig sind. Im Rahmen dieser Benefizgala, welche am 4. April im Rosengarten Mannheim stattfinde, werden Spenden gesammelt für das Kinderhospiz Sterntaler, das Kinder Palliativ Team Rhein Neckar und Reha Süd West. Das Frühjahrskonzert der Blauen Husaren ist eine von mehreren Veranstaltungen, bei denen die Husaren Gelder für „Fox gor Kids“ sammeln.

Engagement für Kinder

Da sich auch besonders die Jugend der Husaren sehr für „Fox for Kids“ eingesetzt habe, wurde das Jugendorchester von Organisatorin Kristin Wassmer und von einem Filmteam in der Jugendprobe besucht und es wurde ein Beitrag erstellt, welcher am Mittwoch, 11. März, zu sehen sei. In diesem Beitrag gebe es auch Informationen rund um die Veranstaltung „Fox for Kids“, die den Blauen Husaren zu einem Herzensprojekt geworden ist. zg

