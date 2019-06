Von Führung und Leitung

© Bilder: SPD, Golombek, Lenhardt (2

Im Nachgang zu unserer Berichterstattung über die städtische Veranstaltung zur Vorstellung der Oberbürgermeisterkandidaten in der Hockenheimer Stadthalle, erreichte uns gestern der Vorwurf des Bewerbers Marco Germann, seine Antwort auf die Frage nach seiner derzeitigen Tätigkeit im Polizeipräsidium Mannheim nicht korrekt dargestellt zu haben. Wir haben ihm gerne die Möglichkeit eingeräumt, uns mitzuteilen, was er berichtigt haben möchte. Er hat uns daraufhin folgende Stellungnahme zugeschickt:

„In der gestrigen Ausgabe wurde ich mit meiner aktuellen Tätigkeit falsch zitiert. Ich habe der bewusst provozierenden Frage nach meiner aktuellen Führungstätigkeit geantwortet, dass man hier mit den Begrifflichkeiten aufpassen muss. Ich kam nach meinem Studium in Personal- und Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter. In meiner derzeitigen Funktion im Führungs- und Einsatzstab war ich zuletzt am 1. Mai Leiter der Befehlstelle des Polizeipräsidiums Mannheim, ich halte Kontakt zu Ministerien, erstelle Dienstanweisungen, plane und organisiere polizeiliche Großlagen. Das sind Führungsaufgaben! Dagegen habe ich aktuell keine Leitungsfunktion. Das ist ein Unterschied.“

„Weiter habe ich ausgeführt, dass es viel interessanter ist, woher die Fragestellerin zu diesem Thema gefunden hat. Ich erläuterte hier, dass ich von Chats und Foren Kenntnis habe, in denen dazu aufgerufen wird, angeblich belastendes Material gegen mich zu sammeln. Von genau dort stammt auch diese Fragestellung. Es sind die gleichen Chats und Foren, in denen gegen Herrn Söhner und auch gegen Herrn Filbert und seinen Schwiegervater gehetzt wird. Abschließend habe ich erklärt, dass so etwas in einer sachorientierten Auseinandersetzung nichts verloren hat“, so schreibt uns Marco Germann. jüg

