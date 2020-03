Von letzten Wünschen und einem schönen Abschied

Zu drei Vortragsabenden lädt der Hospizdienst der Kirchlichen Sozialstation Hockenheim ein. Den Abschluss bildet ein Kulturabend mit Sterbeszenen aus der Welt der Filme, Musik und Literatur.

Am Dienstag, 10. März, ist um 19 Uhr in Altlußheim der „Wünsche-Wagen“ vor Ort. Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken – das ist die Mission der ASB-„Wünsche-Wagen“. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und aus Spenden finanzierte Projekt schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort.

„Gott weiß, was du durchmachst“ lautet das Thema des Vortragsabends am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr in Reilingen. Menschen in großer Not flehen zu Gott, und nichts wird besser. Was heißt das dann? Interessiert er sich nicht für das Schicksal des Notleidenden? Oder weiß er nichts davon? Biblische und andere Impulse gibt dazu Benno Müller, Dekanatsreferent des katholischen Dekanat Wiesloch.

„Halten – Aushalten – Loslassen“, das sind Worte, die in vielen Zusammenhängen immer leicht von den Lippen kommen. Am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr in Neulußheim wird Tatjana Hartmann-Odemer, Coach und System-Therapeutin, über diese drei Worte die Besucher ins Nachdenken bringen.

Der Abschluss der Hospiztage ist wie immer eine Veranstaltung, die nochmals zu einem ganz anderen Blick auf auf die Fragen rund um die eigene Vergänglichkeit einlädt. Das eigene Sterben beschreiben — das ist unmöglich. Da sind wir auf Anschauungsmaterial angewiesen. Die Welt der Filme, der Musik und der Literatur ist voll von Sterbeszenen. Eine kleine, aber feine Auswahl, die den Bogen von nachdenklich zu humorvoll spannt, erwartet die Besucher am Sonntag, 22. März, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche. Die Abschlussveranstaltung hat den Titel „Schöner Sterben“ und wird von Beate Bikowski und Pfarrer Michael Dahlinger moderiert. md

