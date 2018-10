Von Mozart bis Morricone

Der MGV Eintracht veranstaltet am Sonntag, 21. Oktober, gemeinsam mit dem Sängerbund Liederkranz Oftersheim ein Konzert in der evangelischen Kirche. Weitere Mitwirkende sind Barbara Obert (Englischhorn, Oboe), Birgit Amail-Funk, Winfried Brunner und Günter Stalter. Das Konzert in der neu gestalteten evangelischen Kirche beginnt um 17 Uhr.

Die Gesamtleitung hat Chordirektor Fritz Kappenstein. Auf dem Programm stehen Werke verschiedener Komponisten, von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Ennio Morricone. Das Konzert wird mit Rudi Kühns „Singt dem Herrn der Herrlichkeit“ eröffnet. Zu den musikalischen Leckerbissen gehören Mozarts „Adagio. op. 41, Nr. 1“, „Caro mio ben“ von Giuseppe Giordani (Sopran: Birgit Amail-Funk), „Jerusalem“ von Stephan Adams/Fritz Ihlau mit dem Solisten Günter Stalter und Otto Grolls „O Herr, welche Abend“ mit Solist Winfried Brunner.

Am Klavier sitzen Birgit Amail-Funk und Fritz Kappenstein. Nach dem Konzert werden in der Kirche auch Getränke angeboten. htz

