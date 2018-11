Von Seemannsliedern und Piratenpolkas

Die fünf schwäbischen Seeleute der Formation „HISS“ gehen am Samstag, 17. November, um 20 Uhr vor Anker und präsentieren im Kulturhaus Pumpwerk ihr neues Album „Südsee, Sehnsucht und Skorbut“. Jahrelang trotzen sie Tsunamis und Taifunen, der sengenden Sonne des Südens und dem erbarmungslosen Eismeer, und überstanden gefährliche Begegnungen mit Haien, Schmugglern und Korsaren. Sie zechten und sangen in Cartagena und Wladiwostok, in Kapstadt und Shanghai.

Bei ihrem Konzert erzählt die Formation „HISS“ von ihren unglaublichen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, von Abschied und Heimkehr.

Die Besucher werden bei dem Konzert zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska und Tiefsee-Tango hören, verspricht das Pumpwerk. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 12.11.2018