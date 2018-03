Anzeige

Zum Vortrag „Lothringen – Keimzelle Europas“ hieß Monika Götzmann von der Volkshochschule, auch im Namen des Freundeskreises Hockenheim-Commercy, die zahlreich erschienenen Besucher, ganz besonders aber den Referenten, Herbert Pott aus Mannheim, in der Zehntscheune willkommen.

Lothringen ist eine Landschaft im Nordosten Frankreichs und stellt den mittleren Teil der neu ernannten Region Grand Est dar. Es bildete bis Ende 2015 eine eigene Region mit der Hauptstadt Metz, bestehend aus den Departements Meurthe-et-Moselle, Meuse und Vosges. Lothringen liegt im Nordosten Frankreichs an den Oberläufen der Maas, Mosel, Saar und Saône und grenzt im Norden an die belgische Provinz Luxemburg, an das Großherzogtum Luxemburg sowie an die deutschen Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz. Mit diesen angrenzenden Gebieten bildet Lothringen eine europäische Großregion, an die sich im Osten das Elsass, im Süden die Region Bourgogne-Franche-Comté und im Westen die Champagne an-schließt.

Unterstützt von eindrucksvollen Dias führte der Referent die Besucher an bekannte Orte, die man automatisch mit der Region Lothringen verbindet. Forbach war einmal wichtiges Zentrum des Kohleabbaus. Heute sind die Mirabellen mit 70 Prozent der Weltproduktion ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Grand Est. Die zweitgrößte französische Bierbrauerei „Brasserie Champigneulles“ befindet sich ebenfalls in Lothringen.