Von Wachs, Docht und Licht

Hallo Kinder! Jetzt, wo es draußen schon früh dunkel wird, zünde ich bei mir im Fuchsbau gerne mal eine Kerze an. Da habe ich mich gefragt, warum eine Kerze eigentlich brennt? Eine Kerze besteht hauptsächlich aus Wachs, dem Brennstoff. Das feste Wachs ist von einem Baumwollfaden durchzogen, dem sogenannten Docht. Nach dem Anzünden brennt erst einmal nur Faden. Schnell wird aber auch das Kerzenwachs erwärmt. Dabei entsteht Hitze und das Wachs wird flüssig. Das flüssige Wachs steigt dann im Docht nach oben, bis es an der Spitze des Fadens angekommen ist und verdampft. So brennt die Kerze. Lasst euch aber beim Anzünden immer von einem Erwachsenen helfen, Kerzen sind nämlich ganz schön heiß.

