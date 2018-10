Von zerklüfteten Sandbuchten zu Schönheiten des Hinterlands

Seit 1985 veranstaltet das Reisebüro Stadtmitte in Hockenheim jedes Jahr mindestens eine begleitete Gruppenreise. Diese Reisen erfreuen sich großer Beliebtheit und haben einen jahrelangen Kundenstamm – sie sind ein Treffpunkt für Gäste aus der Region. Die Vorteile beginnen schon mit einem gemeinsamen Bustransfer von Hockenheim zum Flughafen, Betreuung und örtliche Reiseleiter während der gesamten Reise und ein attraktives Programm.

Fürs kommende Jahr ist wieder ein besonderer Reise-Leckerbissen in Planung: Vom 1. bis 8. Mai 2019 führt die nächste Gruppenreise an Portugals Goldküste: Die Algarve. Diese bietet viel mehr als nur Strand und Meer. Vom Standorthotel in Albufeira aus unternimmt die Gruppe herrliche Ausflüge entlang der Küste, zu den verborgenen Schönheiten des Hinterlandes und auch nach Lissabon, der stolzen Hauptstadt. Das umfangreiche Ausflugsprogramm führt zunächst in die romantische Bergwelt der Serra-de-Monchique. Die monumentale Burganlage in Silves begeistert wie der stilvolle Tagesabschluss in einem Weingut mit Weinprobe.

Die schmucken Gässchen und der idyllische Hafen von Lagos stehen ebenso auf dem Programm wie ein Abstecher zu der Steilküste Ponta da Piedade. Neben weiteren Ausflügen nach Olhão, Tavira und in die Region Baixo Alentejo steht am siebten Tag der Reise mit dem Tagesausflug nach Lissabon ein Höhepunkt der Reise auf dem Programm.

Eine umfangreiche Stadtrundfahrt führt unter anderem in das Alfama-Viertel, den Handelsplatz, den Turm von Bélem und zum einzigartigen Hieronimuskloster. Nach einer Stadtbesichtigung in Faro kehrt die Gruppe am 8. Mai wieder nach Hockenheim zurück.

Die Unterkunft, das 4-Sterne Hotel Vila Gale Cerro Alagoa, dient auch als Ausgangspunkt für alle genannten Tagesausflüge. Es liegt nur sechs Gehminuten vom Stand entfernt im Herzen von Albufeira. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars liegen nicht weit entfernt. Tag fünf können die Reisenden zur freien Verfügung zum Urlaub am Meer nutzen und Albufeira auf eigene Faust erkunden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 19.10.2018