Vor 100 Jahren erster Präsident

Hockenheim.Seit 1986 erinnert ein Gedenkstein im gleichnamigen Park an Friedrich Ebert, den ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik. Seit dieser Zeit nutzt der SPD-Ortsverein jährlich den Todestag von Ebert, um an einen der bekanntesten Sozialdemokraten Deutschlands zu erinnern. Ebert, 1871 in Heidelberg geboren, starb im Februar 1925 in Berlin im Alter von 54 Jahren.

Am Donnerstag jährte

...