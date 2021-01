Vor Ort für Vertrauen der Menschen in die Politik sorgen

Hockenheim.„Auch wenn wir unseren Neujahrsempfang ursprünglich im Rondeau geplant hatten, begrüße ich Sie mindestens genauso herzlich zum digitalen Neujahrsempfang der CDU Hockenheim“, sagte Vorsitzender Patrick Stypa. Und stieß mit fast 40 Gästen, die sich vor den heimischen Bildschirmen eingewählt hatten, auf das neue Jahr an, verbunden mit den besten Wünschen für 2021.

Vor seiner Rückschau auf 2020 kam Stypa auf die Situation in den USA zu sprechen. Der Satz „Es ist ein Angriff auf unsere Demokratie“ hätten Politiker in den vergangenen Jahren zu häufig zitieren müssen, doch der Sturm von Menschen, die das US-Wahlergebnis leugneten, habe diesen Satz so versinnbildlicht wie kaum ein anderes Ereignis.

„Während des Geschichtsunterrichts habe ich mich bei vielen Ereignissen gefragt, wie es zu diesen kommen konnte. Ein Beispiel ist die Dolchstoßlegende – also die nach 1918 verbreitete und von den Nationalsozialisten ausgenutzte Lüge, dass Demokraten, Sozialisten und Juden die Schuld an der Niederlage im Ersten Weltkrieg trügen. Mit dem Blick auf die USA sind wir Zeugen geworden, wie eine Lüge in einer Gesellschaft derart Fuß fassen kann.“

Persönliche Komponente zählt

Was damals die Flugblätter und deren Verteiler gewesen seien, seien heute die sozialen Medien und deren Nutzer. „Auch unsere Gesellschaft ist gegen diese Entwicklung nicht gefeit. Deswegen wollen wir als Politiker vor Ort mit unserer Arbeit das Vertrauen von Menschen in die Politik stärken, besonders deswegen, weil wir als Lokalpolitiker der Politik eine persönliche Komponente geben“, bekräftigte Stypa.

Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. Dieser sprach die vielfältigen Herausforderungen an, vor denen Hockenheim stehe: Es sei eine paradoxe Situation, dass die Stadt Anfang 2020 bei einem Schuldenstand von über 20 Millionen Euro und einem Investitionsstau von über 50 Millionen Euro gleichzeitig rund 35 Millionen Euro liquide Mittel gehabt habe. „Leider waren diese Liquiditätsreserven kein Ergebnis umsichtigen oder klugen Handelns. Vielmehr wurde über Jahre hinweg Geld für notwendige Investitionen eingestellt, aber diese wurden nicht durchgeführt.“ Viele Probleme seien im vergangenen Jahr angegangen worden und die Verwaltung habe deutlich an Fahrt aufgenommen, stellte Fuchs fest.

CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm sprach über Hockenheims Zukunftspotenziale und streifte dabei die Themen Mobilität und Hockenheimring, erneuerbare Energien sowie den Naturschutz. „Der Hockenheimring ist als Hochgeschwindigkeitsstrecke ein großartiges Pfund bei der Bewerbung des Rhein-Neckar-Kreises, ein bundesweites Technologie- und Innovationszentrum für Wasserstoff zu werden“, sagte Sturm.

HÖP als Gastronomie-Magnet?

Beim Thema erneuerbare Energien sei die Stadt sehr gut aufgestellt, was besonders dem Engagement des Bürgersolarvereins Solardrom zu verdanken sei. Dabei sei die Förderung erneuerbarer Energien ein Aspekt, die Natur zu schützen. „Mit dem HÖP-Projekt hat Hockenheim den Grundstein für eine attraktive Innenstadt geschaffen, in der sich Gastronomie ansiedeln kann: Was der Schlossplatz für Schwetzingen ist, kann das HÖP für Hockenheim werden.“ Abschließend sprach sich Sturm dafür aus, den Stadtwald C4 als wichtigen Emissionsschutzfaktor und Naherholungsgebiet zu erhalten.

Grußworte sprachen Oberbürgermeister Marcus Zeitler, CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting und der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Wiesloch, Karl Klein. Danach begann der ausgelassene Teil des Empfangs: Dreimal drehte sich ein digitales Glücksrad, mit dem unter den Gästen Sekt verlost wurde. Patrick Stypa hofft, die Teilnehmer bald wieder persönlich treffen begrüßen zu können. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 25.01.2021