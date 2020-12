Vorboten für Café und Hotel im Talhaus grüßen

Wer aus Richtung Ketsch die Talhausstraße stadteinwärts nimmt, erhält seit einigen Tagen einen Hinweis, was sich hinter dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Talhaus/Waldgewann“ verbirgt. Bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 16. Dezember, um 17 Uhr geht es unter anderem um das Projekt der Firma Wilhelmi, die auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs „Talhaus“ eine Verkaufsstelle mit Drive-in und ein Hotel errichten möchte. Ein Verkaufswagen steht bereits vor Ort, und ein überdimensionierter Weihnachtsmann macht darauf aufmerksam.

Neben dem Satzungsbeschluss „Talhaus/Waldgewann“ steht ein weiteres Projekt vorm Finale des Verfahrens: Mit dem Bebauungsplan „Im Auchtergrund“ wir der Neubau der Rettungswache des DRK ermöglicht, auf der eine Unterkunft für Wohnungslose entsteht, was die Schließung der Container im Hofweg ermöglicht. Der Mietvertrag sowie der Dienstleistungsvertrag mit dem DRK-Kreisverband Mannheim stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Der Bebauungsplan „Schwetzinger Straße links ist ebenfalls reif für den Satzungsbeschluss.

Neuer Vertrag mit Postillion

Die Stadt will einen Kooperationsvertrag mit dem Postillion abschließen. Dazu soll die Verwaltung ein Kooperationspapier ausarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen, mit dem Ziel, den Kooperationsvertrag zum 1. März abzuschließen. Auf der Tagesordnung steht zudem die Förderung von Tagespflegepersonen. Wasser und Abwasser stehen außerdem auf der Agenda. So soll sowohl bei der Abwasserbeseitigung als auch bei der Wasserversorgung die Globalberechnung vom November 2020 beschlossen werden sowie eine Änderung des Beitragssatzes erreicht werden.

Genehmigen soll der Rat die Auszahlung für die Tilgung von Krediten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Für die Stadthalle sollen die Stadträte grünes Licht für die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für das Jahr 2020 in Höhe von 350 000 Euro geben. Diese sollen der Stadthallen-Betriebs GmbH zur Verlustabdeckung zur Verfügung gestellt werden.

Des Weiteren informiert die Verwaltung den Gemeinderat und die Bürger über die Beteiligungen im Wirtschaftsjahr 2017 und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist. Das Gremium hat außerdem darüber zu beschließen, ob die BBH Wirtschaftsprüfung aus München zum Bilanzprüfer zu dem Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke gewählt wird.

Haltestellen werden barrierefrei

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Bau und Ausbau von fünf barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet beschlossen. Die Verwaltung schlägt nun vor, den Auftrag an die Firma Johann Schön & Sohn aus Speyer zu vergeben, die das wirtschaftlichste Angebot abgegeben habe mit einer Summe von fast 206 000 Euro. Eine weitere Vergabe betrifft den Auftrag für die Lieferung und Montage der neuen Winkelpresse zur Klärschlammentwässerung auf der Kläranlage. Dieser soll an die Firma Eliquo Stulz aus Grafenhausen gehen mit einer Angebotssumme in Höhe von 620 000 Euro. Abschließend soll der Betriebsplan Stadtwald mit Einnahmen in Höhe von 1700 Euro und Ausgaben in Höhe von 57 000 Euro beschlossen werden.

Besucherfragen, die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung, Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen aus der Mitte des Gremiums runden die Sitzung ab. Alle interessierten Bürger werden gebeten, während der Sitzung eine Mund- und Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch eine ärztliche Bestätigung mitgeführt wird.

Die Beratungsvorlagen der Gemeinderatssitzung können über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite www.hockenheim.de/gemeinderat abgerufen werden. Aufgrund der Erneuerung von Netzwerkkomponenten der IT-Infrastruktur bei der Stadtverwaltung kann das Infoportal von Samstag, 12. Dezember, 8 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 13. Dezember, nicht erreicht werden.

Es besteht für Bürger auch die Möglichkeit, am öffentlich zugänglichen PC im Erdgeschoss der Stadtbibliothek die Unterlagen einzusehen. Dieser kann während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek kostenfrei genutzt werden. Die Nutzer werden gebeten, die Corona-Hygiene- und Schutzregelungen im Gebäude einzuhalten. mm/vas

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.12.2020