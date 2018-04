Anzeige

Bei Kantor Samuel Cho bedankte sie sich für die geleistete Arbeit. Sie bekundete das Fehlen der sich in Umbau befindlichen Kirche, das mit der voraussichtlichen Einweihung am 10. Juni ein Ende haben wird und überreichte als Dankeschön jedem Chormitglied eine Tulpe.

Obfrau Ortrun Blattner begann ihren Bericht mit einem Zitat Luthers. Da der Chor infolge der Kirchenrenovierung nur wenige Auftritte hatte, fiel ihr Bericht kürzer aus. Besonders bedauerte sie das Fehlen der Kirche an Weihnachten.

In Vertretung der Schriftführerin Irene Cermak gab Elke Stauffer eine kurze Statistik des Chors, und Annette Kammer berichtete über die Finanzen.

Mozart-Requiem im November

In seinem Bericht als Chorleiter, der schon fünf Jahre in Hockenheim seinen Dienst versieht, ging Samuel Cho hauptsächlich auf das vorgesehene Konzert mit dem Mozart-Requiem ein. Es hätte ursprünglich an Karfreitag aufgeführt werden sollen. Da der Termin der Einweihung der Kirche auf den 10. Juni verlegt wurde, verschiebt sich die Aufführung des Requiems auf den 23. November.

Da die langjährige Schriftführerin Irene Cermak aus Gesundheitsgründen ihr Amt nicht mehr ausführen kann, mussten Neuwahlen stattfinden. Thomas Gärtner stellte sich zur Wahl und wurde ebenso einstimmig gewählt wie Irene Ritzert, die Elke Stauffer als zweite Obfrau ablöst.

Mit dem Bach-Satz „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ beendete die Obfrau die Jahreshauptversammlung und lud zum gemütlichen Beisammensein ein. Chorleiter Samuel Cho hatte dazu verschiedene Gerichte aus seiner koreanischen Heimat zubereitet, die bei den Sängern großen Zuspruch fanden. tga

