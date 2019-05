Vorfreude bei Toni Mang und Nicolai Kraft

Die Neuauflage des Mai-Pokal-Rennens für Motorräder steigt am ersten Juni-Wochenende im Motodrom. Doch schon jetzt rühren die Organisatoren kräftig die Werbetrommel für diese Veranstaltung, die einst 100 000 Besucher anzog, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit dabei ist ein Hockenheimer Talent, das in der dort startenden Superbikeklasse im vergangenen Jahr das Championat gewann und auch aktuell wieder die Tabelle anführt. Nicolai Kraft heißt der junge Mann, der anlässlich des Brazzeltages in Speyer mit seiner Suzuki ein paar Präsentationsrunden drehte. Mit dabei bei diesem Motorfestival des Technik-Museums war auch Toni Mang, Deutschlands erfolgreichster Motorrad-Rennfahrer. Der Bayer stand während seiner aktiven Zeit insgesamt 84-mal auf dem Siegerpodium, davon 42-mal als Sieger ganz oben. Fünf Weltmeistertitel holte Mang in der 250- und 350-Kubikzentimer-Klasse in den 1980er Jahren.

Über den Kontakt freute sich der 20-jährige Nicolai Kraft: „Es ist schon eine besondere Ehre, neben solch einer Größe unseres Sport zu stehen. Das kommt nicht alle Tage vor.“ Aber auch andere Spitzenfahrer werden beim Mai-Pokal-Revival mit dabei sein. Höhepunkt des Wochenendprogramms sind zweifelsohne die Superbikes, zu der sich über 50 Piloten aus dem In- und Ausland angemeldet haben.

Daneben erinnert eine Ausstellung an den Moto-Cup, eine Klasse mit 50-Kubik-Motorrädern, die genau vor 60 Jahren ihre Premiere auf dem alten Kurs des Hockenheimrings feierte. Die weiteren Infos zu den Rennen, Starterliste und Zeitplan sind unter www.klassik-motorsport.com nachzulesen. zg

