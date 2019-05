Vorsitzender Andreas Simon macht weiter

Mit einem Blick zurück auf das vergangene Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens eröffnete der Ski-Club seine Jahreshauptversammlung im Vereinsheim im Altwingertweg mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Andreas Simon. Großer Abschluss der Feierlichkeiten stellte der Festabend im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus dar, an dem über 220 Gäste teilnahmen, teilt der Ski-Club mit.

Der Ski-Club ist seit Jahren mit dem Motivwagen „Sommer“ beim Sommertagszug vertreten und verteilt Rosen und Süßigkeiten. Der Verkaufsstand im Maidorf verzeichnete einen tollen Erfolg, ebenso der Frühschoppen im Juli mit dem bekannten Musiker Olli Roth. Der Tag mit Menschen mit Behinderung von der Lebenshilfe Heidelberg, Werkstätte Hockenheim, sowie die Teilnahme am städtischen Kinderferienprogramm mit 40 Hockenheimer Kindern dokumentieren die Verbundenheit des Vereins zur Rennstadt. Auf der Kerwemeile in der Karlsruher Straße präsentiert sich der Ski-Club mit seinen Angeboten für die anstehende Wintersaison. Der Flohmarkt dient als Startschuss in die Skisaison, bei dem viele Sportartikel die Besitzer wechselten.

Die Berichte der Ressortleiter gaben einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten des Ski-Clubs. Die Fußballabteilung trainiert ganzjährig und wechselt ab Oktober in die Soccerhalle nach Brühl. Die Mitgliederzahl ist auf 726 gestiegen. Die Hoggemer Hütt in Seebach hat eine gute Auslastung und erfuhr etliche Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen.

Die Skischule ist und bleibt das Aushängeschild des Vereins. Viele gelungene Freizeiten, zum Teil schon seit über 30 Jahren, mit steigenden Teilnehmerzahlen sind der Beweis. Dafür sorgt auch kontinuierliche Fortbildung beim Ski-Verband Schwarzwald Nord.

Ausflüge in den Schwarzwald

Die Wander- und Radfahrgruppe hatte erlebnisreiche Ausflüge in den Schwarzwald und nach Bayern. Hierbei wurden die verstärkt auftretenden Pedelecs harmonisch in die Gruppe integriert. Das wöchentlich stattfindende Dehnen und Entspannen sowie die Wirbelsäulengymnastik sind gut besuchte Sportangebote. Die Senioren unternahmen einen Ausflug in den Odenwald und veranstalteten einen humorvollen Gesellschaftsabend. Die Nordic-Walking- Gruppe bewegt sich mehrmals in der Woche im Hockenheimer Stadtwald.

Der Rechnungsführerin wurde durch die Kassenprüfer eine vorbildliche Haushaltsführung bescheinigt, die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig. Alle Vorstandspositionen, die durch die turnusmäßigen Neuwahlen zur Disposition standen, wurden durch die bisherigen Funktionsinhaber wieder angenommen. Deren Wiederwahl erfolgte in offener Abstimmung einstimmig durch die anwesenden Mitglieder.

Der Vorsitzende Andreas Simon wurde ohne Gegenstimme und Enthaltung unter Applaus durch die Versammlung in seinem Amt bestätigt und führt für weitere zwei Jahre die Geschicke des Vereins.

In seinem Schlusswort betonte er die Ehrenamtlichkeit aller Tätigen im Ski-Club. Ein Verein dieser Größe erfordert eine betriebswirtschaftliche Führung analog eines mittelständigen Betriebes. Er gab dies zum Überdenken, aber auch als Anstoß zur Mithilfe bei den vielfältigen Aktivitäten des Ski-Clubs, heißt es abschließend. roba

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.05.2019