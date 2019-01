Vortrag zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung

Gemeinsam mit der Stadt Hockenheim und dem DRK lädt das Hockenheimer Asylnetzwerk zum nächsten Stammtisch für in der Asylarbeit engagierte Ehrenamtliche sowie Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessieren, am Donnerstag, 31. Januar, 19 Uhr, ins Stadthallen-Restaurant Rondeau ein. Unter der Leitung von Bürgermeister Jakob-Lichtenberg dient der Stammtisch dem besseren Kennenlernen der Ehrenamtlichen untereinander, dem Austausch von Informationen zur Asylarbeit in Hockenheim sowie der Vertiefung eines Fachthemas, welches mit der Arbeit des Asylnetzwerks zu tun hat.

Dabei soll dieses Mal das Thema „Beschäftigung von Asylbewerbern in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen“ behandelt werden. Hierzu liegen in Hockenheim sehr viele und insbesondere positive Erfahrungen vor. Die Beschäftigungsquote der in Hockenheim lebenden Geflüchteten liegt erheblich höher als der Durchschnitt im Rhein-Neckar-Kreis. In einem kurzen Impulsvortrags werden die wesentlichen Punkte, die bei der Vermittlung Geflüchteter in Arbeitsstellen zu beachten sind, beleuchtet.

Ein weiteres Thema wird die Vorstellung der in Kürze einzuführenden Ehrenamtsbörse sein. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wird ebenfalls gesorgt. Zu der Veranstaltung sind alle Ehrenamtlichen und Interessierte eingeladen. kso

