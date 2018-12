Wärmende Plüschtiere erfreuen die Herzen der kleinen Besucher

Hockenheim.Was wäre Weihnachten ohne Traditionen wie Tannenbaum oder Gebäck? Eine weitere liebgewordene Einrichtung gibt es seit fünf Jahren in Hockenheim. Stets im Dezember lädt Hanni Braun zum Weihnachtsmarkt in ihr Kosmetikstudios Beautyfarm ein.

Selbst gebackene Plätzchen, warme Waffeln und frisch gegrillte Würstchen, Geschenke für die Kinder vom Nikolaus, doch auch Musik und kostenloses Schminken erwarteten die Gäste. Diese erschienen erneut zahlreich; Alt und Jung, Familien und Paare aus Hockenheim sowie den umliegenden Gemeinden genossen gemütliche Stunden in der Beautyfarm.

„Die kleinen Gäste liegen mir sehr am Herzen“, unterstreicht Hanni Braun. Darum erhielten alle Jungen und Mädchen ein wärmendes Plüschtier und konnten mit den Erzieherinnen Christa Altenberger und Helga Lowinger basteln. Für die musikalische Umrahmung des weihnachtlichen Treibens sorgten Gospelsängerin Efe May und Stefan Schöne am Keyboard.

Stimmungsvolles Ambiente

Die weihnachtlichen Arrangements im gesamten Gebäude stammten erneut von Blumen Höflich aus Ketsch. Mit neuen Ständen überraschte Hanni Braun ihre Gäste. Aromatische Öle, handgefertigte Marmeladen sowie Spirituosen aus Österreich präsentierte Genusszeit aus Schwetzingen.

Auf der Töpferscheibe gedrehte Teller, Tassen und Schalen sowie aus Ton gefertigte Skulpturen präsentierte die Kunsthandwerkerin Nicole Wessels von KiT – Kunst in Ton aus Eppelheim.

Doch was wäre ein Kosmetikstudio ohne schminken? Darum konnten sich auch dieses Jahr die Gäste von den Visagisten Ivan Saputera und Petra Sickenius schminken lassen. Für die Mitarbeiterinnen der Beautyfarm Edith Matei und Corinna Pfisterer gab es Unterstützung von Nicole Kurfürst, eine Außendienstmitarbeiterin von Maria Galland.

„Der Weihnachtsmarkt ist mein Dank an meine Kundinnen und Kunden für ihre Treue“, sagt Hanni Braun. Eine weitere Tradition pflegt sie gleichfalls jedes Jahr: Das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen erhält eine Spende; dieses Jahr waren es 1000 Euro. kb

