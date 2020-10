Wärmeverluste erkennen

Private und gewerbliche Hauseigentümer und -besitzer haben diesen Winter die Chance, ihr Gebäude aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben und dabei auch noch bares Geld zu sparen. Die AVR Energie bietet in Kooperation mit der Stadt Hockenheim ein vergünstigtes Thermografie-Paket für „Häusle“-Inhaber an, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Die ersten 100 Antragssteller für das Paket erhalten die Thermo-Auswertung dank eines Zuschusses der Stadt für nur 79 Euro (Normalpreis: 129 Euro brutto). Der Gemeinderat hat diese besondere Unterstützung für private und gewerbliche Hauseigentümer und -besitzer in seiner Septembersitzung beschlossen.

Nach erfolgter Zusage erstellt die AVR Energie für die Hauseigentümer und -besitzer sechs Thermografie-Bilder von dem Gebäude. Unter Thermografie versteht man Fotoaufnahmen eines Hauses im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Infrarotbereich. Die verschiedenen Farben eines Infrarotbildes zeigen die Intensität der örtlichen Oberflächentemperatur. Dadurch lassen sich Wärmebrücken und -verluste, undichte Fenster und Türen sowie Leckagen entdecken. Die Ursachen für Schimmelbildung können festgestellt werden.

Beitrag zum Klimaschutz

Neben den Infrarotaufnahmen (mindestens sechs) enthält das Thermografie-Paket auch einen aussagekräftigen Ergebnisbericht, auf dessen Grundlage der private und gewerbliche Eigentümer anschließend gezielte und konkrete Energiesparmaßnahmen einleiten kann. Durch die Sanierungsmaßnahmen können so CO2-Emissionen verringert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Die Infrarotbilder und der Ergebnisbericht liegen nur rund drei Wochen nach Erstellung vor.

Interessenten erhalten das Antragsformular für das Thermografie-Paket auf der Internetseite der Stadt Hockenheim unter www.hockenheim.de. Über die Bereiche „Leben“ – Bauen und Wohnen – Thermografie-Paket. Dort gibt es auch weitere Informationen rund um das Angebot. zg

Info: Mehr unter: www.hockenheim. de/startseite/leben/ thermografie-paket.html

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 30.10.2020