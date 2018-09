Waghalsige Manöver und Schräglagen

Hockenheim.Beim Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) vom 28. bis 30. September auf dem Hockenheimring kämpfen die Zweirad-Piloten in international besetzten Fahrerfeldern um die letzten Punkte auf dem Weg zum Meistertitel.

Die IDM gehört zu den besten Motorrad-Rennserien Europas. Veranstaltungen mit vielen internationalen Top-Fahrern in allen Klassen bieten actionreiche Rennen für die Fans. Diesen wird ein umfangreiches Programm mit vielen verschiedenen Meisterschafts- und Gastklassen geboten.

Fans sind hautnah dabei

Das Aushängeschild stellt dabei die Klasse Superbike 1000 dar, auf Bikes mit rund 220 PS Leistung stürzen sich die Piloten in Positionskämpfe mit waghalsigen Schräglagen und Manövern.

Nicht weniger spannend geht es in den weiteren Klassen der Serie zur Sache. Neben den permanenten Klassen Supersport 600, Supersport 300 und den Sidecars sind auch umkämpfte Cup-Klassen wie der Yamaha R6-Dunlop-Cup, der Suzuki GSX-R 1000-Cup und der Twin 700-Cup im Programm. Neben der Action auf der Strecke besticht die IDM auch durch ihr attraktives Rahmenprogramm. Das Fahrerlager und die Händlermeile sind an allen Veranstaltungstagen für die Zuschauer geöffnet. Außerdem lockt der beliebte Pitwalk mit Autogrammstunde der Fahrer sowie Probefahrmöglichkeiten. Für ordentliche Stimmung am Abend sorgt die Fahrerlager-Party. zg

