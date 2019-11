Wahlergebnis am frühen Abend

Die Wahlen zum Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde nehmen am Sonntag, 1. Dezember, ihren Abschluss. Gemeindeglieder, die noch nicht per Briefwahl abgestimmt haben, können am Sonntag von 10 bis 13 Uhr in der evangelischen Stadtkirche ihre Stimme abgeben. Ab 13.30 Uhr findet im Lutherhaus (Obere Hauptstraße 24) die öffentliche Auszählung statt. Das Wahlergebnis wird am frühen Abend erwartet und per Aushang in den Schaukästen vor dem Lutherhaus und vor der Kirche bekanntgeben sowie zeitnah auf der Internetseite www.evangelisch-in-hockenheim.de veröffentlicht.

Die Bekanntgabe im 10-Uhr-Gottesdienst erfolgt am 8. Dezember. Die Einführung der neuen Mitglieder des Kirchengemeinderates wird gemeinsam mit der Verabschiedung der scheidenden Mitglieder im Gottesdienst am 12. Januar 2020 um 10 Uhr vollzogen. joh

