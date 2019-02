Wahlvorschläge jetzt einreichen

© Zeuner

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises wird am Sonntag, 26. Mai, gewählt. Ab heute, Samstag, können beim Kommunalrechtsamt, Kurfürstenanlage 38-40 in Heidelberg, die Wahlvorschläge der Parteien und Wählervereinigungen schriftlich eingereicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Spätestens am 28. März , 18 Uhr, müssen die Wahlvorschläge vorliegen.

Wahlberechtigt sind Einwohner ab 16 Jahren, wählbar Einwohner ab 18 Jahren, die Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU besitzen und seit mindestens drei Monaten im Gebiet des Landkreises wohnen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.02.2019