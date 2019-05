Waldfest mit Blasmusik

Das Waldfest des Orchestervereins Stadtkapelle findet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Musiker freuen sich darauf, ab 10 Uhr viele Gäste im alten Fahrerlager zu begrüßen. Die Jüngsten können sich an der betreuten Hüpfburg austoben, oder sich am Nachmittag die Gesichter beim Kinderschminken fantasievoll bemalen lassen.

Neben Darbietungen der „Hockenheimer Blasmusik“, einer Egerländerbesetzung der Stadtkapelle, den Musikfreunden aus Reilingen, dem MV Neulußheim und den Jugendorchestern des Gastgebers wird auch kulinarisch etwas geboten. So wird am Vormittag das bayrische Frühstück gereicht, während zur Mittagszeit die Speisekarte um Maultaschen, wahlweise in Brühe oder angebraten erweitert wird. Auch steht selbstgekochte Currysoße auf der Speisekarte; ebenso Gegrilltes, wie es sich für ein zünftiges Waldfest gehört. Für die Kaffeezeit steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet bereit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 29.05.2019