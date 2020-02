Waldforscher und Zauberer erobern den Kulturtreff

Hockenheim.In den nächsten Tagen wird das neue Frühjahrsprogramm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk in der Stadt verteilt. Neben dem Kulturprogramm mit zahlreichen Kreativworkshops und Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, ganze Ferienwochen im Pumpwerk zu verbringen. Erstmals in diesem Jahr auch für die gesamten Oster- und Pfingstferien. Gleich in den Osterferien findet in Zusammenarbeit mit der „Pure Life Akademie“ ein Präventionsprogramm statt.

In dem Programm geht es darum, Selbstvertrauen und Konzentration spielend leicht zu erlernen. Das ist in unterschiedlichen Altersgruppen jeweils für eine Woche möglich. Wer sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Zeit begeben möchte, kann dies ebenfalls in den Osterferien tun. Bei der Naturerlebniswoche geht es jeden Tag auf Entdeckungsreise in den Wald und zu zahlreichen Stationen der Geschichte, angefangen bei den Dinos über die Steinzeit bis schließlich wieder in die Gegenwart zurück.

Spannend geht es in den Pfingstferien weiter: Unter dem Motto „Ferien in Fantasia“ bietet die Schauspielschule „Imagine“ aus Karlsruhe zusammen mit dem Pumpwerkteam in der ersten Woche vom 2. bis zum 5. Juni die Möglichkeit, Theaterluft zu schnuppern. Der Theaterworkshop lädt ein auf eine Reise ins Land der Fantasie, bei der alles möglich ist. Gemeinsam gilt es die Bretter, die die Welt bedeuten, zu erobern und am Ende zu zeigen, was man so alles auf der Reise erlebt hat.

Sportlich geht es dann in der zweiten Woche von Montag, 8. Juni, bis Mittwoch, 10. Juni, sowie am Freitag, 12 Juni, weiter zu. Zusammen mit dem Team von Geofun stehen sie verschiedensten Fun Sportarten wie Bubble Balls, Truggy Race, Biathlon oder Geocaching auf dem Programm. Außerdem geht es gemeinsam ins Aquadrom und auf einen Ausflug in den Luisenpark.

In den Sommerferien steht vom 16. bis zum 21. August die traditio-nelle Pumpwerkfreizeit nach Trippstadt auf dem Programm. Dieses Mal unter dem Motto „Von Hexen und Zauberern – taucht ein in Harry Potters Reich“. Als Waldforscher unterwegs sein, darf man bei der zweiten Naturerlebniswoche des Jahres vom 7. bis zum 11. September, wenn es gilt, die Geheimnisse des Waldes und seiner Bewohner zu erforschen.

Alle Angebote des Kinder- und Jugendbüros sind unter www.hockenheim.feripro.de zu finden. Dort kann man sich von Sonntag, 16. Februar, bis Sonntag, 15. März, unverbindlich voranmelden. pw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 06.02.2020