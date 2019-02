Walter Busenbender hält die Aschenbahn in Schuss

Hockenheim.Zur Jahreshauptversammlung der Leichtathletikabteilung des HSV begrüßte Abteilungsleiterin Kati Gumbel 21 Mitglieder. Unter den erfolgreichen Aktivitäten hob sie die sportlichen Erfolge von Elke Herzig hervor, die Meistertitel im Diskus und Kugelstoßen sowohl auf baden-württembergischer und deutscher Ebene errang, als auch auf europäischer Ebene eine Goldmedaille mit dem Diskus holte, heißt es in der Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl derer, die das deutsche Sportabzeichen ablegten, auf 27. Zum ersten Mal konnte auf Anregung von Manfred Fischang auch das Sportabzeichen des österreichischen Sportministeriums erworben werden. Die Verleihung erfolgte in einer Feier, die von der neu gegründeten „Leichtathletik Allstars Band“ umrahmt wurde. Für 2019 stehen neben sportlichen Wettbewerben Veranstaltungen wie „HSV präsentiert“ oder der Familienwettkampf an, wo helfende Hände willkommen sein werden. Kati Gumbel dankte vor allem Walter Busenbender, der trotz nicht immer einfachen und manchmal unbefriedigenden Umständen unermüdlich die Aschenbahn in Schuss hält. In Gesprächen mit dem Vorstand des Hauptvereins sollen Verbesserungsmöglichkeiten gefunden werden. th

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.02.2019