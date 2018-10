Wanda beweist Fantasie

Hockenheim.Die Stadtbibliothek startet nach der Sommerpause wieder ihre Veranstaltungsreihe Bilderbuchkino. Sie präsentiert am ersten Samstag im November (3. November), 10.30 Uhr, die Geschichte „Wanda Walfisch“ von Davide Calì. Sie richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die unbeschwerte Erzählung knüpft an kindliche Erfahrungen an. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Pünktlichkeit gebeten.

Immer wenn Wanda ins Wasser springt, lachen die anderen. „Ich bin zu schwer zum Schwimmen“, sagt Wanda. „Nein“, erwidert der Schwimmlehrer, „du musst nur denken, was du sein möchtest“. Wanda probiert es aus und der Trick funktioniert. Sie denkt an ein Känguru und springt im Turnunterricht ganz hoch. Sie denkt an einen Hasen und mag sogar Karotten.

Und beim nächsten Schwimmunterricht denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein Hai, eine Sardine, gar wie ein Segelboot und ein Kajak. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm? zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 20.10.2018