Wanda, Eisbär und kleiner Wassermann

Das Wetter ist im November wechselhaft. Die Gelegenheiten für Kinder, draußen zu spielen, werden weniger. Eine gute Gelegenheit ist, mit ihnen die Angebote der Stadtbibliothek zu besuchen. Der November steht in der Bücherei ganz im Zeichen der Kinder. Das stellt gleich das Bilderbuchkino am Samstag, 3. November, 10.30 Uhr, mit der Geschichte „Wanda Walfisch“ von Davide Calì unter Beweis. Sie richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Zum Inhalt: Immer wenn Wanda ins Wasser springt, lachen die anderen. „Ich bin zu schwer zum Schwimmen“, sagt Wanda. „Nein“, erwidert der Schwimmlehrer, „du musst nur denken, was du sein möchtest“. Wanda probiert es aus und der Trick funktioniert. Sie denkt an ein Känguru und springt im Turnunterricht ganz hoch. Sie denkt an einen Hasen und mag sogar Karotten. Und beim nächsten Schwimmunterricht denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein Hai, eine Sardine, gar wie ein Segelboot und ein Kajak. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm?

Glücklich in der Arktis

Das Papiertheater (oder auch „Kamishibai“) folgt am Samstag, 10. November, auch um 10.30 Uhr. Es wird die Geschichte „Ein Platz für Bär“ von Sophy Henn erzählt. Zur Handlung: Ein kleiner Junge und ein kleiner Eisbär wachsen zusammen auf. Sie sind die allerbesten Freunde. Aber der Bär wird schnell größer und bald ist das Haus für ihn zu klein. Deshalb gehen die zwei Freunde gemeinsam auf die Suche nach einem neuen Zuhause für den Bären. Aber weder im Spielzeuggeschäft, noch im Zoo oder Zirkus, auch nicht im Wald oder in einer Höhle fühlt sich der Bär wohl. Erst im Schnee der Arktis ist der Eisbär glücklich.

Der November endet mit der Reihe „Vorlesen“. Am Samstag, 24. No-vember, wird um 10.30 Uhr von „Der kleine Wassermann – Herbst im Mühlweiher“ (Autor Otfried Preußler) berichtet. Passend zur Jahreszeit, denn: Der Herbst ist da! Genau wie die Kinder aus dem Dorf möchte auch der kleine Wassermann Herbstferien haben und verreisen. Doch rund um den Mühlenweiher sind alle damit beschäftigt, sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Der Karpfen Cyprinus, der Biber Borkert und nicht einmal die frechen Frösche haben Zeit. Da muss der kleine Wassermann eben allein einen Ausflug auf seinem Floß machen. Ob das gut geht?

Die drei Veranstaltungen richten sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Der Eintritt ist jeweils frei. Aus organisatorischen Gründen wird um pünktliche Anwesenheit gebeten. zg

