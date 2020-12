Wandernder Kalender

Bereits im vierten Jahr wandert der Adventskalender an Türen und Fenstern in der katholische Seelsorgeeinheit und den evangelischen Gemeinden in der Horan-Region. Während in den vergangenen Jahren immer zu einer kleinen Begegnung am „Kalendertürchen“ eingeladen wurde, sollen diesmal die Adventstüren und den ganzen Tag offen sein und zum Vorbeispazieren und Innehalten einladen. Die Kirchengemeinden freuen sich auf die gestalteten Lichtpunkte in der dunklen Jahreszeit:

Mittwoch, 9. Dezember: Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, Hockenheim.

Donnerstag, 10. Dezember: Wendelinushaus Reilingen, Hauptstraße 72, Reilingen.

Freitag, 11. Dezember: Evangelische Kirche, Sankt-Leoner Straße 1, Neulußheim.

Samstag, 12. Dezember: Katholische Kirche, Obere Hauptstraße 5, Hockenheim.

Sonntag, 13. Dezember: Familien@Kolping, Jim-Clark-Straße 2, Hockenheim.

Montag, 14. Dezember: Heinrich-Bossert-Kindergarten, Heidelberger Straße 89, Hockenheim.

Dienstag, 15. Dezember: Evangelische Kirche, Sankt-Leoner Straße 1, Neulußheim.

Donnerstag, 17. Dezember: Familienzentrum Regenbogen, Rheinhäuserstraße 26, Altlußheim.

Freitag, 18. Dezember: Evangelische Kirche, Sankt-Leoner Straße 1, Neulußheim.

Montag, 21. Dezember: Kindergarten St. Maria, Fasanenweg 4, Hockenheim.

Dienstag, 22. Dezember: Evangelische Kirche, Sankt-Leoner Straße 1, Neulußheim.

Mittwoch, 23. Dezember: Familie Auer, Rathausstraße 17, Hockenheim.

Donnerstag, 24. Dezember: Schaufenster in der Oberen Hauptstraße 5, Hockenheim. zg

