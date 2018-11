Waren aus Werkstätten

Im Weltladen Arche, Karlsruher Straße 38, wird ein Projektgeschäft integriert. Durch dieses rückt das Motto des Weltladens „Integrativ, regional & fair“ noch mehr in den Mittelpunkt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Sortiment des Weltladens werden Arche-Waren aus verschiedenen Werkstätten angeboten, in denen Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Themen-Nudeln, Öle, Seifen, schönes aus Filz und Praktisches aus Stoff sowie Bio-Weine der Lebenshilfe Bad Dürkheim.

Viele Ehrenamtliche ermöglichen den Projektladen vom Montag, 3., bis Samstag, 22. Dezember. Er ist täglich von 10 bis 12.30 und 15 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 12.30 Uhr. Offizieller Start ist am Dienstag, 4. Dezember, um 18.30 Uhr. Die Initiatoren freuen sich an diesem Abend, Interessenten das große Produktportfolio vorstellen zu können und das Motto näherzubringen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 24.11.2018