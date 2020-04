Warten aufs Startsignal

Wären gerne wieder auf dem Platz: Trai-ner Marian Voinea und Hallenbezirks-meisterin Dana Heimen. © Heescher

Die Tennisplätze sind bis auf letzte Kleinigkeiten für die Saison vorbereitet und die Wege fast komplett mit einem optisch ansprechenden Pflasterbelag versehen. Das bedeutet eine enorme Aufwertung der Tennisanlage, die Rasenflächen werden noch aufgehübscht, das Wetter war und ist bestens für die Arbeiten geeignet und auch die Mitglieder des Tennisclubs (TCH) würden schon in den Startlöchern stehen – wenn da nicht die Corona-Krise wäre und massiv in das Tennisleben eingegriffen hätte.

Aufgrund der „Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung von Baden-Württemberg“ ist die Tennishalle geschlossen und die Plätze können nicht geöffnet werden. Damit ruht auch jeglicher Trainings- und Spielbetrieb. Davon ist auch der Vereinstrainer Marian Voinea betroffen, heißt es in einem Pressebericht des TCH.

Chance für Dana Heimen?

Doch auch er hofft auf Besserung, denn wie unsere Zeitung in der Dienstagsausgabe berichtete, soll im Laufe dieser Woche der Trainingsbetrieb von Profi- und Spitzensportlern in Baden-Württemberg wieder möglich gemacht werden. Und das könnte auch zumindest für das Training mit der Hallenbezirksmeisterin Dana Heimen zutreffen. Sie hat als Jugendliche bei der Bezirksmeisterschaft der Damen zwei Spielerinnen aus den Top 100 geschlagen und steht auf dem Sprung in die Tennis-Weltrangliste.

Der Badische Tennisbund hat alle Turniere und Verbandsspiele verschoben, die Verbandsspiele werden nicht vor dem 8. Juni beginnen. Auch der „Tag des Tennis“, der am 25. April hätte stattfinden sollen, ist abgesagt, er soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Über diesen Zeitraum hinaus sind noch keine Entscheidungen getroffen. Damit steht auch nach wie vor der Termin vom 5. bis 8. August für den Rennstadt Cup, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Geschlossen wie alle Restaurants in Deutschland ist auch das Clubhaus-Restaurant „Da Roberto“. Doch wie der Verein mitteilt, bietet das Team jedoch einen Abholservice an. Er beginnt am Donnerstag, 9. April, und gilt täglich ohne Ruhetag. Angeboten werden Pizzen, Salate ohne Einschränkungen und Nudelgerichte mit kleinen Einschränkungen. Am Karfreitag steht zusätzlich Lachs mit Kräutersoße, Nudeln und Salat auf der Karte.

Telefonische Bestellungen sind jeweils ab 16 Uhr unter der Telefonnummer 06205/1 60 73 möglich, Abholzeit ist von 17 bis 21 Uhr und wird bei Bestellung individuell besprochen. Die Abholung erfolgt nur über die Terrasse, Zugang über die erste Terrassentreppe und Rückkehr über die zweite Terrassentreppe. Damit sei ein Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet. hee

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 08.04.2020