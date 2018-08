Warteschlangen vorm Bad

„Das System hat noch Kinderkrankheiten, läuft noch nicht rund“ – Bäderleiter Gregor Ries weiß um die Anlaufschwierigkeiten des neuen Kassensystems im Aquadrom und ist zugleich zuversichtlich, sie in den Griff zu bekommen.

Besonders schmerzlich traten die Probleme mit dem neuen System während der extrem heißen Tage auf, als der Ansturm aufs Bad entsprechend groß war. Fehler in der Technik, Menschen, die sich nicht auf Anhieb damit zurechtfanden und jede Menge Erholungssuchende – lange Schlangen waren da programmiert. Doch, sagt Ries, man sei ständig in Kontakt mit der zuständigen Firma und auf der Suche nach Lösungen.

Bargeld überflüssig

Dabei besticht die neue Einrichtung auf den ersten Blick. Der Kunde zahlt am Kassenautomaten seinen Eintritt und erhält im Gegenzug einen Chip in Form eines Transponder-Armbands. Dieses hält er ans Drehkreuz, und mit dem Eintritt ins Bad braucht er kein Bargeld mehr. Ob im Gastronomiebereich, am Kiosk oder und im Bistro in der Sauna – Speisen und Getränke werden mit dem Armband bezahlt, die Summe wird aufgebucht. Und entschließt man sich spontan zum Saunabesuch – einfach den Transponder an deren Drehkreuz halten und der Zugang öffnet sich.

Beim Verlassen des Bades ist der Vorgang gleichfalls unkompliziert. Am Nachzahlautomat wird der Transponder gescannt und in bar sowie mit der EC- oder Kreditkarte kann gezahlt werden. Anschließend wird der Transponder am Drehkreuz in die vorgesehene Öffnung geworfen, der Ausgang ist frei.

Lösung in Sicht

Was sich einfach anhört, ist nur eben zuweilen komplizierter als gedacht. Beispielsweise, so Ries, werden die Transponder oftmals nicht lange genug an den Scanner gehalten. Ein einfaches Vorbeiwischen reicht nicht, und es kommt zu Störungen. Oder die Vielzahl der Möglichkeiten bringt das System ins Straucheln.

Von Warteschlange verschont bleiben die Inhaber von Saisonkarten. Deren Transponderband ist Grün, sie gehen direkt ans Drehkreuz und ab ins Bad. Hieran hat man sich ein Beispiel genommen, erklärt Ries, und wird künftig die Inhaber von Mehrfachkarten analog behandeln. Sie erhalten ein blaues Transponderband gegen 5 Euro Pfand und können damit gleichfalls direkt ans Drehkreuz. Ist die Zahl der Besuche aufgebraucht – an der Kasse aufladen oder zurückgeben.

Das Transponderband für Mehrfachkartenbesitzer gibt es in zwei Ausführungen, erklärt Ries: anonymisiert oder personalisiert. In letzterem Fall kann man das Band bei Verlust sperren lassen.

Wenn die Mehrfachkartenbesitzer durch das Band aus der Warteschlange genommen werden, soll sich diese deutlich verringern. In einem weiteren Schritt sollen mittelbar auch die Inhaber des Delta-Passes ins Transponder-System mit aufgenommen werden. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 18.08.2018