Warum der Kurfürst literweise Parfum benutzte

Hockenheim.Vier Sängerinnen des MGV Liedertafel trafen sich am Bahnhof, um beim Kinderferienprogramm mit 17 Kindern bei sommerlichen Temperaturen das Schwetzinger Schloss sowie den Schlossgarten zu besichtigen.

Bei der Führung durch das Schwetzinger Schloss mit seinen historischen Gemächern des Kurfürsten Karl-Theodor und dessen Gemahlin Elisabeth Auguste durften sich die Kinder als Prinzessinnen und Prinzen verkleiden, um dann die spärlich ausgestatteten Wohnräume der Diener und dann das Schlaf- und das Schreibzimmer von Kurfürst Karl-Theodor zu besichtigen.

Viele Fragen über Adel beantwortet

Vorbei an dessen großem Beratungszimmer folgten die Gemächer seiner Gemahlin. Gespannt lauschten die Kinder den Ausführungen von Melanie Kastner, die es großartig verstand, ebenso spannend wie kindgerecht über die Lebens- und Wohneigenschaften des Adels im 18. Jahrhundert zu berichten. Mit großer Ausdauer und Leidenschaft beantwortete sie die vielen Fragen der interessierten Zuhörer.

Vergeblich nach Dusche gesucht

Insbesondere die Waschgewohnheiten der damaligen Zeit lösten bei den Kindern großes Erstaunen aus. Statt Waschbecken und Dusche fanden die Kinder in den Wohnräumen lediglich einen Wasserkrug vor. Die Wäsche selbst fiel in der damaligen Zeit aus Angst vor Keimen und damit einhergehenden Erkrankungen sehr spärlich aus, so dass auch Kurfürst Carl Theodor sich „literweise mit Parfum überschüttete“. Ein Höhepunkt für die Kinder war die Einstudierung eines Menuetts.

Nach der Führung folgte ein kleiner Spaziergang durch den Schlossgarten mit Vesper und Spielen im Labyrinth. Mit der Einkehr bei einer Eisdiele endete der ereignisreiche Ausflug, bevor es mit dem Zug zurück nach Hockenheim ging, wo die Eltern ihre Kinder bereits erwarteten und von diesen schon am Bahnsteig von den spannenden Geschichten aus dem 18. Jahrhundert erfuhren. zg

