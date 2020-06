Was passiert in den USA?

Hockenheim.Die Nachrichten aus den USA sorgen auch in Deutschland für Entsetzen und Diskussionen. Aber neben den Bildern von Rassenhass, Polizeigewalt und einem lügenden Präsidenten sieht man beeindruckende Momente von Solidarität, Zusammenhalt und dem Wunsch, für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten.

„Zwischen friedlichem Protest und brutaler Gewalt – Quo vadis USA?“ fragen darum Landtagsabgeordneter Daniel Born und die Jusos in einem Zoom-Talkgespräch am Mittwoch, 10. Juni, 19.30 Uhr. Als Talkgast und USA-Experte konnten sie den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Nils Schmid gewinnen. Schmid, der vor seiner bundespolitischen Tätigkeit baden-württermbergischer Wirtschafts- und Finanzminister war, ist regelmäßiger Gesprächspartner von amerikanischen Politikern und Bürgerinitiativen und gilt als profunder Kenner der Politik in den USA.

An der Diskussion können alle teilnehmen, die sich in die Konferenz einwählen. „Der Zoom-Talk ist eine offene Diskussionsrunde für alle“, erklären Daniel Born und die Juso-Vorsitzenden Laura Fallert und Egzon Feijsal in der Presseankündigung. Zur Teilnahme kommt man an dem Abend über die Homepage www.daniel-born.de oder direkt über Zoom (https://us02web.zoom.us/j/82911941062 und Meeting-ID: 829 1194 1062). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 08.06.2020