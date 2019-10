Was suchten Wikinger im Jahr 1000 hier?

Was suchten die Wikinger im Jahr 1000 in Hockenheim? Was war der wahre Ursprung der Hockenheimer Mundart und wie entwickelte sie sich durch fremde Einflüsse weiter? Gegen welche bürokratischen Gegebenheiten mussten die Einwohner über die Jahrhunderte hinweg kämpfen und welche Rolle spielte Hockenheim bei der Badischen Revolution im Jahre 1849? Alle diese Fragen werden Interessierten am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr, in der Stadthalle beantwortet.

Der Brauchtumsverein Hockenheim präsentiert die Informationen beim Sängerball des AGV Belcanto über das Mundart-Theaterstück „Hockenheim – Die wahre Geschichte – vom Nabel der Welt zur Perle der Kurpfalz“. Im Mittelpunkt des Lustspiels, mit herzhafter, aber trotzdem gut verständlicher Hockenheimer Mundart, humorvoller Schauspielkunst und viel Musik, steht eine Sitzung des Brauchtumsvereins. Dort werden die neuesten Erkenntnisse rund um die Stadtgeschichte präsentiert.

Mit in die Handlung eingepasst sind die Lieder der Solisten Romina Afflerbach, Melanie Plautz, Andreas Rohr, Anne Rosenberg, Kathrin Sabljo, Manuel Schlosser und Timo Weber. Zu Beginn des Abends umrahmt der Chor des AGV Belcanto mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder. Die musikalische Leitung hat Dirigent Özer Dogan.

Im Anschluss an das Musical wird die Tanzfläche der Stadthalle für einen unterhaltsamen Abend freigegeben. Discjockey Marco, der seit Jahren beim AGV für Stimmung sorgt, hat für jeden Geschmack das passende Musikrepertoire. Eintrittskarten für 5 Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Die Saalöffnung erfolgt um 18.30 Uhr. rwo

