Was tun bei Legasthenie?

Neu im Programm der Volkshochschule (VHS) ist ein Infoabend zum Thema „Lese-Rechtschreibsschwäche oder Legasthenie: Wie können Eltern das erkennen und was können sie tun?“ Dieser findet am Donnerstag, 5. März, von 18 bis 19.30 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. Die Gebühr beträgt 9 Euro.

Legasthenie oder LRS – wo besteht der Unterschied und wie können Eltern herausfinden, ob ihr Kind Legasthenie oder LRS hat. Der Vortrag richtet sich an Eltern, deren Kinder Probleme beim Erlernen von Schreiben und Lesen haben. Es werden die Unterschiede von Legasthenie und LRS verdeutlicht und die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder aufgezeigt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 20.02.2020